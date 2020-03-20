В Украине лабораторно подтверждены уже 26 случаев коронавируса

В Украине лабораторно подтверждены уже 26 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

«В Украине 26 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, 3 из них – летальные», — говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция обнаружена у жителей таких регионов: Черновицкая область — 15 случаев, г. Киев — 3; Днепропетровская — 2; Киевская область — 2; Житомирская область — 2; Донецкая область — 1; Ивано-Франковск — 1. Три человека умерли.

Минздрав предупреждает: чтобы защитить себя:

🔹Избегайте контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ. Минимальная дистанция — 1,5 метра.

🔹Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

🔹Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

🔹В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Обычное мытьё рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20-40 секунд тёплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

«Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить её должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в Одессе по данным на 19 марта не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.