В Одесской области полицейские изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов

Крупнокалиберный пулемёт MG-42, ручной пулемёт Дегтярёва, пистолеты-пулемёты МP-40 и SA-23, охотничье ружьё, два пистолета, 60 девятимиллиметровых патронов, две гранаты, тубус от реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, три артиллерийских и два миномётных снаряда в своём доме в селе Усатово Одесской области хранил 46-летний мужчина.

Разоблачили правонарушителя сотрудники СБУ совместно с работниками Беляевского отдела полиции, сообщает Нацполиция Одесской области.

По словам «коллекционера», образцы старинного оружия он собирает и пытается деактивировать. Большую часть коллекции, говорит, нашёл во время раскопок, а некоторые образцы приобрёл через Интернет.



Изъятый ​​арсенал полицейские направили на экспертизу в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, а сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Что будет дальше с незадачливым коллекционером решат после проведения необходимых экспертиз, а пока продолжается следствие, — отметил начальник Беляевского отдела полиции Александр Суржик.



Как сообщала Одесса News, в пункте пропуска “Одесский морской торговый порт” в машине, прибывшей из США, нашли холодное оружие.

Фото и видео: Беляевский отдел полиции в Одесской области