Германия объявила о новом пакете помощи Украине: что в нём нового

Германия 24 мая объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российской агрессией.

На сайте правительства ФРГ обновили список предоставляемого силам обороны вооружения и ресурсов.

В список оборудования, которое уже отправлено в Украину, вошли:

10 основных боевых танков Leopard 1A5 (совместно с Данией);

20 пулемётов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs;

8500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

34 разведывательных беспилотника RQ-35 Heidrun;

один мостоукладочный танк Beaver с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина Dachs;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоминных танка Wisent1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Кроме того, Германия планирует поставить Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS.

По сообщению Укринформа со ссылкой на Spiegel, в Украину в пятницу доставлена ещё одна германская система ПВО Iris-T. Это уже четвёртая такая система средней дальности, есть ещё одна малой дальности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал в пятницу эти системы очень надёжными и помогающими Украине в защите её критической инфраструктуры, а также «которые хотят все страны мира».

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финпомощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но от предоставления оружия отказывалась. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Одесса News информировала, что Украина летом 2024 года начнёт получать оплаченные Германией боеприпасы в рамках чешской инициативы.

По данным правительства ФРГ, в 2022 году Германия предоставила Украине вооружений на сумму около €2 млрд, в 2023-м – на €5,4 млрд., в 2024 году планирует увеличить военную помощь до €8 млрд.

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