В бою за Украину погибли два одессита — Дмитрий Мущенко и Андрей Реклизон

Во время исполнения воинских обязанностей погибли два одессита – защитники Украины, верные военной присяге, чести и достоинству — солдаты Мущенко Дмитрий и Реклизон Андрей.
Об этом сообщили в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны Одессы.
На церемонию прощания с военнослужащими, провести в последний путь и отдать честь пришли родные, близкие и собратья.
У Дмитрия Мущенко остались маленький сын и жена, у Андрея Реклизиона тоже остались маленький сын и жена.
Как сообщала Одесса News, в Херсонской области, защищая нашу страну от российского захватчика, погиб водитель пулемётного отделения, житель Одесской области 56-летний Александр Караяни.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Facebook
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