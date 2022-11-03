В бою за Украину погибли два одессита — Дмитрий Мущенко и Андрей Реклизон

Во время исполнения воинских обязанностей погибли два одессита – защитники Украины, верные военной присяге, чести и достоинству — солдаты Мущенко Дмитрий и Реклизон Андрей.

Об этом сообщили в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны Одессы.

На церемонию прощания с военнослужащими, провести в последний путь и отдать честь пришли родные, близкие и собратья.

У Дмитрия Мущенко остались маленький сын и жена, у Андрея Реклизиона тоже остались маленький сын и жена.

Как сообщала Одесса News, в Херсонской области, защищая нашу страну от российского захватчика, погиб водитель пулемётного отделения, житель Одесской области 56-летний Александр Караяни.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Facebook

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