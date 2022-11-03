Итог прошедшего боевого дня: Херсонское направление — без изменений

Ситуация в операционной зоне Оперативного командования «Юг» на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела, остаётся напряжённой, но контролируемой ВСУ. Противник продолжает обороняться и пытается удерживать занятые рубежи.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» в последней ночной сводке.

С целью сбора данных о местонахождении наших позиций и корректировке огня артиллерии, враг применял 30 разведывательных беспилотников в прилегающих к линии боевого столкновения районах.

В течение прошедшего боевого дня противник наносил огневые поражения по позициям наших подразделений с применением авиации, ударных дронов, РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов и танков. Авиацию по нашим позициям и окружающим вдоль линии фронта населённым пунктам враг применил четырежды. В течение суток оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня «Град» по недавно освобождённой Трифоновке Херсонской области. Без человеческих потерь, — говорится в военной сводке.

Ударам российских оккупантов подверглись также населённые пункты Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды на Николаевщине.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 02.11.2022

Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населённых пунктов вдоль левого берега реки Днепр от Большой Знаменки Запорожской области до Новой Каховки Херсонщины. Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц Голой Пристани в Скадовск, информирует Генштаб ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины на юге 2 ноября выполнили около 150 огневых задач и нанесли один авиаудар по скоплению живой силы противника и техники.

По подтверждённой информации, украинские защитники уничтожили 8 оккупантов, 2 танка, реактивную систему залпового огня «Град», инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц автобронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском и Бериславском районах), 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами вражеской армии.

Кроме того, повреждён один танк, 5 единиц автобронетехники, реактивная система залпового огня «Град» и буксированная гаубица Д-20. Остальные потери россиян доразведываются.

Как информировала Одесса News, утром 2 ноября с направления Чёрного моря, с самолётов Су-30 враг пытался атаковать юг Одесской области. Все выпущенные три ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны над морем.

На главном фото Михаил, медик батальонного звена 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, в мирной жизни — медработник.

Фото: ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook

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