Укрзализныця открыла продажу билетов на ночной рейс Краматорск — Одесса

Укрзализныця открыла продажу билетов на анонсированный ночной рейс №191/192 Краматорск — Одесса.

Об этом сообщает железнодорожная компания в Telegram.

Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте Укрзализныци и в билетных кассах.

Цены стартуют от 364 грн.

Поезд будет отправляться из Краматорска ежедневно с 6 ноября в 15:20 и будет следовать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Новоукраинку, Помощную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту, Подольск и Раздельную.

Прибытие в Одессу в 10:57.

Обратный рейс будет отправляться из Одессы с 5 ноября в 16:51, из Днепра в 06:27 и прибывать в Краматорск в 12:24.

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