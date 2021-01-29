«Укрзализныця» из-за непогоды увеличила количество мест в поездах из Одессы

Из-за непогоды «Укрзализныця» увеличила количество мест в поездах, следующих из Одессы.

Об этом сообщили в железнодорожной компании.

«Это даст возможность выехать из региона людям, которые вынуждены там оставаться из-за непогоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчик предоставил в продажу все места на поезда из Одессы, которые находились под бронированием для служебных нужд, и увеличил количество вагонов в поездах. Так, по два вагона добавлено к поездам №105/106 Одесса-Киев и №145/146 Измаил-Киев.

В «Укрзализныце» заверили, что в случае необходимости и далее будут увеличивать количество мест в поездах.

«В течение последних суток железнодорожники продолжают очищать инфраструктуру от снега и гололёда. Несмотря на непогоду, значительных задержек поездов не происходило», — сообщили в Укрзализныце.

Как сообщила Одесса News, в настоящее время в девяти населённых пунктах Одесской области отсутствует проезд, действуют ограничения и запреты на движение отдельными дорогами в области, обесточены 160 населённых пунктов.

Фото: Александр Александров

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