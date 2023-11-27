Движение пассажирского железнодорожного транспорта сохранено на всех участках. Поезда в сторону Одессы следуют по графику.

Об этом в Facebook сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«500+ мест добавлено для выезда в/из Одессы. Ситуация мониторится, при дефиците мест будут добавляться. Сокращают опоздание 6 поездов, вышедших вчера с задержкой из Одессы во второй половине дня: наибольшая задержка (+4,5 часа) поезд 247/248 Киев-Одесса, поезда 53/54 Одесса-Днепр-Кривой Рог, 7/8 Одесса- Харьков, 105/106 Одесса-Львов и 11/12 следуют с задержкой в 3-4 часа, уже вышли за пределы основного влияния стихии и сокращают задержки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пригородное сообщение по Одесскому региону также было осложнено. Так, 5 поездов были задержаны на перегонах, но все пришли к финальным точкам прибытия.

Пассажиров рейсов, прибывших в Одессу после начала комендантского часа, разместили в Пункте Несокрушимости на Одесском железнодорожном вокзале. Сюда же привозили сотрудники ГСЧС Украины тех, кто оказался в пробках в автомобилях и автобусах (всего около 500 человек приютил Пункт на вокзале в ночь).

«Всех снабдили горячим чаем, теплом, подзарядками, связью. Семьи с детьми разместили в комнатах отдыха», — информирует Министерство.

Одесса News сообщала, что сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с начала усложнения погодных условий высвободили из снежных заносов 520 автомобилей, 12 автомобилей скорой медицинской помощи и 15 автобусов.

Фото: Минразвития громад, ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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