Одесские спасатели продолжают помогать гражданам, ставшими заложниками непогоды

Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с начала усложнения погодных условий высвободили из снежных заносов 520 автомобилей, 12 автомобилей скорой медицинской помощи и 15 автобусов.

Об этом сообщает ведомство на своей странице в Fаcebook.

Отмечается, что спасатели убрали 44 поваленных дерева и аварийных ветвей, которые угрожали жизни и здоровью людей, оказали помощь 1658 людям, в том числе 117 детям.

«К ликвидации последствий непогоды привлекалось 189 единиц пожарно-спасательной техники и 710 спасателей», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что для оказания помощи ГСЧС по ликвидации последствий стихийного бедствия на дорогах Одессы и Одесской области задействовано 29 военнослужащих воинских частей подчинения Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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