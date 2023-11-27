«Скифское золото» через десять лет вернулось из-за границы в Украину

Экспонаты четырёх крымских музеев, в том числе коллекция скифского золота, возвращены из Музея Алларда Пирсона (Амстердам) в Национальный музей истории Украины.

Об этом сообщает сайт музея.

В результате юридических споров находящийся в Киеве музей определён как место хранения крымских артефактов, сказал его генеральный директор директор Фёдор Андрощук.

Он отметил, НМИУ приложит «максимум усилий» для их сохранности и для того, чтобы они были выставлены для просмотра.

«Поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, её состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира. Это, в свою очередь, возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением о возвращении коллекции в воюющую Украину. Они должны обеспечить ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины», – сказал Андрощук.

Одесса News информировала, что 9 июня Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть «Крымское золото» Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Киева. Судебные баталии вокруг кладов продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, удовлетворившее все требования Украины.

Ещё в начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка «Крым: золото и тайны Чёрного моря». Экспонаты для неё предоставили киевский и крымский музеи. После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве «власти» Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

Нидерландский музей не взял оплату за хранение коллекции в течение 9 лет.

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