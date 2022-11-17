Петиция Зеленскому: Украденного из Херсона россиянами енота обменять на Екатерину II

Енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, предлагают обменять на памятник российской царице Екатерине II в Одессе.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Президента Украины.

Её 15 ноября зарегистрировал Владислав Груша.

«Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне», – говорится в тексте.

На момент написания новости петицию подписали 2070 человек, до конца сбора подписей осталось 90 дней.

Для справки. Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большую часть животных. Позже стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов «Тайган» в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.

Как сообщала Одесса News, памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – «Памятник основателям Одессы» (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потёмкина и Платона Зубова). Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имела никакого отношения к основанию города и ни разу там не была.

РФ продолжает эксплуатировать миф об «основательнице». В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. «Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – сказал Путин.

С 20 сентября по 20 октября на городской платформе «Социально активный гражданин» проходил опрос, как должна быть решена судьба памятника. Принять участие мог любой, но учитывались голоса граждан, имеющих регистрацию в Одессе. Проверка и подсчёт голосов показали, что большинство принявших участие высказались за демонтаж памятника.

6 ноября памятник Екатерине ІІ в центре Одессы обнесли оградой из деревянных щитов. Саму статую закрыли чёрной полиэтиленовой плёнкой, а на ограждении появилась надпись, что ведутся подготовительные работы по демонтажу памятника.

Окончательное решение о демонтаже должны принять депутаты горсовета на сессии 30 ноября.

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