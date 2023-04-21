422-й день войны: 6 авиаударов по врагу, взорваны 5 пунктов их управления

Начались четыреста двадцать вторые сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 21 апреля, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

Отмечается, что враг нанёс 23 авиационных удара. Сегодня ночью противник применил около 10 БпЛА типа «Шахед-136» (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская инфраструктура.

«Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника. Самые ожесточённые бои ведутся за город Бахмут», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

За прошедшие сутки противник обстрелял ряд населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населённых пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн.

На главном фото лётчик-истребитель, Герой Украины Вадим Ворошилов у остатков ракеты, которой он сбил одного из 5 иранских дронов. В результате противовоздушного боя обломками от взрыва был повреждён самолёт Героя, но Вадим отвёл свой истребитель от населённого пункта и успешно катапультировался. «Вперёд к победе вместе!» — написал Ворошилов на ракете.

Фото: Генштаб, Командование Воздушных Сил, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

Видео: Госпогранслужба

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