Глава Одесской области подписал документы о партнёрстве с регионами Польши и Франции

29 апреля в рамках прошедшего в Киеве Международного саммита городов и регионов, исполняющий обязанности главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков подписал Декларацию о намерениях усиления дружеских и партнёрских отношений и приложения необходимых усилий для дальнейшего расширения и углубления долгосрочного сотрудничества в области экономики, торговли, науки, технологий, спорта, здравоохранения, культуры и других сферах деятельности с Поморским воеводством Польши.

Как сообщает пресс-служба ООГА, также был подписан Меморандум о взаимопонимании с местными властями Региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (Франция).

С польской стороны подпись под Декларацией поставил заместитель Маршалека Поморского воеводства Лешек Бонна, регион Прованс лично представлял Президент региона Рено Мюзелье.

«Международные контакты имеют стратегическое значение для Одесской области, ведь свидетельствуют о высоком уровне партнёрских отношений и искренний интерес как Польши, так и Франции, в открытии для регионов наших государств новых горизонтов развития в торгово-экономических и научно-инновационных процессах», Борис Волошенков.

Отмечается, что Соглашение о сотрудничестве между Одесской ОГА и Поморским воеводством действует ещё с 2003 года, а с начала широкомасштабного вторжения Одесщина получила ряд гуманитарных грузов от польских партнёров.

В частности, после начала массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры Поморское воеводство было первым регионом-партнёром, который согласился передать приборы генерации электроэнергии для учебных заведений Одесской области и обеспечения потребностей Пунктов Несокрушимости.

В конце прошлого года наш регион получил карету скорой помощи и ещё10 генераторов.

«Приятно отметить, что и французский регион Прованс-Альпы-Лазурный берег захотел развивать сотрудничество именно с Одесской областью. Ведь региональные власти Прованса-Альпы-Лазурный берег заложили часть денег в свой бюджет на 2023 год на послевоенное восстановление Одесского региона. Наши французские партнёры хотят мобилизовать свои компании на реконструкцию и разработать план совместных действий по удовлетворению приоритетных потребностей населения Одесщины, привлекая для его реализации французские региональные компании, заинтересованные в содействии восстановлению нашей области. Благодарю и польскую, и французскую сторону за внимание и поддержку!», — сказал Борис Волошенков.

Для справки. Состоявшийся в Киеве Международный саммит городов и регионов, объединил региональные и местные власти Украины и всего мира, международные правительственные и неправительственные организации ради партнёрства и налаживания прямых контактов между украинскими и иностранными общинами.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля в Одессе с официальным визитом находилась французская делегация во главе с президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег г-ном Рено Мюзелье.

Фото: ООГА

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