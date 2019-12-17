Неудачный старт: одесская теннисистка завершила выступление во Франции

Одесская теннисистка Екатерина Козлова завершила выступление на турнире WTA 125k Series в Лиможе (Франция) с призовым фондом 114 тысяч долларов.

Об этом сообщает БТУ.

Поединок одесситки с француженкой Джессикой Понше первого круга турнира Open BLS de Limoges в Лиможе завершился со счётом 5:7, 5:7.

Матч продолжался полтора часа. Козлова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 2 из 4 брейк-поинтов и проиграла 4 гейма на своей подаче.

Как сообщала Одесса News, в прошлом году на турнире ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов в Торонто (Канада) Екатерина Козлова оказалась сильнее своей соперницы из Франции.