Россия расширила санкции против Украины и одесситов, в частности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.
Согласно документу, в список внесены еще девять человек, восемь из которых являются уроженцами Одесской области. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
Кроме того, Кабмин РФ расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещён. В нём отмечается, что под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.
Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
России не нужны теперь и регенерируемые бумага или картон (макулатура и соответствующие отходы) с Украины.