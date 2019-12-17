Россия расширила санкции против Украины и одесситов, в частности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.

Согласно документу, в список внесены еще девять человек, восемь из которых являются уроженцами Одесской области. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Кроме того, Кабмин РФ расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещён. В нём отмечается, что под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.

Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

России не нужны теперь и регенерируемые бумага или картон (макулатура и соответствующие отходы) с Украины.