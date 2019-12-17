Укрзализныця назначила на праздники новые поезда в одесском направлении

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда и продлила маршруты на новогодне-рождественские праздники в одесском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныци».

Отмечается, что всё это позволит перевезти максимальное количество пассажиров к самым популярным местам отдыха.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда: № 209/210 Киев — Одесса, № 223/224 Киев — Одесса, № 277/224 Киев — Одесса, № 242/241 Одесса — Днипро — Харьков, № 258/227 Одесса — Ужгород, №168/168 Львов — Одесса.

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты поезда №26/25 Одесса — Львов до Ужгорода.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.