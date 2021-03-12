В феврале через аэропорт «Одесса» летали почти 40 тысяч человек: куда

В феврале 2021 года Международный аэропорт «Одесса» обслужил 39 тысяч 673 пассажира. Из них — 31 345 на международных рейсах и 8 328 на внутренних.

Всего в феврале 2021 года в аэропорту выполнено 497 рейсов (329 международных и 168 внутренних).

Чаще всего из одесского аэропорта летали в:

Стамбул

Шарм-эль-Шейх

Борисполь

Варшаву

Дубай.

Как сообщала Одесса News, украинский лоукостер SkyUp планирует запустить ряд внутренних и международных рейсов в апреле-мае.

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