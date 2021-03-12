В Черноморске в собственном доме сгорел человек

11 марта в 10:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Черноморске, с. Александровка.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 7 спасателей на двух пожарных машинах помчались в село на улицу Спортивную, где полыхал огонь в частном одноэтажном доме под номером 29.

Уже через 20 минут пожар был ликвидирован. Горело домашнее имущество на площади 2 м2.

«На месте пожара обнаружено тело хозяина 1938 г.р. Причина пожара, смерти и убыток — устанавливаются», — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщала Одесса News, 4 марта во время пожара в квартире дома по ул. Давида Ойстраха в Одессе погиб хозяин 1952 г.р.

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