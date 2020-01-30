В Разумовском переулке Одессы ночью горели 4 легковушки

30 января в 01:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля во 2-м Разумовском переулке Одессы.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание четырёх рядом припаркованных легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 спасателей, прибывших на двух спецмашинах пожар локализовали за пару минут на общей площади 7 кв. м. Огнём повреждены частично все четыре автомобиля. Один автомобиль они спасли от возгорания.

Погибших и пострадавших нет, а причина пожара и ущерб — устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в январе этого года в Одесской области пожары унесли жизни тринадцати жителей региона — в сёлах Ананьев, Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморском, пгт. Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области