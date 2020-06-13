Полицейские задержали поджигателей авто одесского адвоката: как это было

Полиция Одессы задержала двух человек, которые могут быть причастны к поджогу автомобиля председателя Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Максима Болдина.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Одесской области.

«Полицейские оперативно задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля Mercedes, припаркованного в переулке Катаева. Злоумышленники облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Как только транспортное средство вспыхнуло, оба бросились бежать. По горячим следам полицейские задержали правонарушителей, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога», — говорится в сообщении.



Отмечается, что действия мужчин, которые оказались жителями Днепропетровской области в возрасте 22-х и 26-ти лет, следователи квалифицировали по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что младший из задержанных уже является фигурантом аналогичного уголовного производства: ему заочно сообщено о подозрении в поджоге иномарки на территории Суворовского района Одессы.

В настоящее время следствие продолжается.

Полицейские устанавливают мотивы совершения преступления и проверяют причастность мужчин к аналогичным преступлениям на территории не только нашей области, но и других регионов Украины.

Как сообщала Одесса News, 11 июня был совершён преднамеренный поджог автомобиля Mercedes, которым пользовался председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Болдин, бв переулке Катаева, рядом с офисом фирмы inTrust.

Глава Всеукраинского профессионального союза адвокатов Надежда Коренная заявила, что «по нашей предварительной версии, это связано с его адвокатской деятельностью».

Кстати. Управляющий партнёр юридической фирмы inTrust Болдин является одним из адвокатов Игоря Павловского, которого обвиняют в организации покушения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Молодая женщина перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области