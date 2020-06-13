За сутки в Одесской области добавились 16 человек к списку больных COVID-19

На утро 13 июня в Одесской области подтверждено 1 085 случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 104 ребёнка.

По сообщению председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, 67% пациентов в Одесской области переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся дома.

«Ежедневно мобильные бригады по всей области принимают материалы для анализов почти 500 человек. Одесская область находится в лидерах регионов Украины по количеству проведённых тестов ПЦР-методом. За весь период проведено более 25 000 тестирований», — сообщает Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Он также отмечает, что с 10-го июня Одесская область перешла к новому этапу ослабления карантина:

• Возобновлена ​​деятельность всех мест для отдыха, кроме детских лагерей

• Возобновлена ​​деятельность учреждений культуры и разрешено проведение культурных мероприятий с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями.

«Исключение составляют лишь Болградский и Подольский районы, где из-за эпидемической ситуации действует только первый этап послаблений.

Также глава ООГА проинформировал, что по состоянию на 12 июня начат образовательный процесс в 296 детских садах, что составляет 35% от общего количества.

«Продолжается работа по подготовке к открытию 36 детских учреждений оздоровления и отдыха в Одесской области. Эти учреждения начнут работу только при строгом соблюдении санитарных правил», — резюмировал свой эпидемиологический отчёт за прошедшую неделю руководитель области.

Как сообщала Одесса News, на утро 13 июня в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых. Выздоровели 409 человек. Зафиксированы 10 новых летальных случаев.