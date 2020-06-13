На каждые 100 тысяч украинцев припадает 71 заболевший коронавирусом

По состоянию на 12 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 71 на 100 000 населения. Показатель летальности — 2,9%.

Для сравнения, по состоянию на 10 июня показатель заболеваемости COVID-19 составлял 67,8 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

По данным ЦОЗ, на утро 13 июня в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых. Выздоровели 409 человек.

Зафиксированы 10 новых летальных случаев.

В общем выздоровели 13 976 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 880.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской — 132, Закарпатской областях — 77, Киеве — 72 и Ривненской области — 66.

Как сообщала Одесса News, коронавирусом заболела супруга Президента Украины Елена Зеленская, в результате чего Владимир Зеленский вынужден был пойти на самоизоляцию.