На каждые 100 тысяч украинцев припадает 71 заболевший коронавирусом

По состоянию на 12 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 71 на 100 000 населения. Показатель летальности — 2,9%.
Для сравнения, по состоянию на 10 июня показатель заболеваемости COVID-19 составлял 67,8 на 100 тыс. населения.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
По данным ЦОЗ, на утро 13 июня в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых. Выздоровели 409 человек.
Зафиксированы 10 новых летальных случаев.
В общем выздоровели 13 976 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 880.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской — 132, Закарпатской областях — 77, Киеве — 72 и Ривненской области — 66.
Как сообщала Одесса News, коронавирусом заболела супруга Президента Украины Елена Зеленская, в результате чего Владимир Зеленский вынужден был пойти на самоизоляцию.