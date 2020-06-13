Вакарчук тоже самоизолировался, но… от Верховной Рады

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом он сам сказал журналистам, сообщает Укринформ.

«Я уже сказал, что считаю свою миссию частично выполненной: я считаю, что мы привели в парламент фракцию, которая только начинает свою жизнь… Подытоживая эту часть своего персонального выполненного задания, хочу сказать, что сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрена», — сказал Вакарчук.