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Вакарчук тоже самоизолировался, но… от Верховной Рады

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Народный депутат Украины Святослав Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом он сам сказал журналистам, сообщает Укринформ.

«Я уже сказал, что считаю свою миссию частично выполненной: я считаю, что мы привели в парламент фракцию, которая только начинает свою жизнь… Подытоживая эту часть своего персонального выполненного задания, хочу сказать, что сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрена», — сказал Вакарчук.

 

Как сообщала Одесса News, в мае 2919 года, идя на парламентские выборы, Вакарчук заявил: «Партия «Голос» идёт в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую, которая принесёт настоящие изменения».
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