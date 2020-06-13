Медики США определили риски COVID-19 в посткарантинный период

Риск заражения коронавирусом в условиях ослабления карантинных ограничений остаётся особенно высоким, если отказаться от социального дистанционирования, опасность инфицирования также представляют хронические заболевания лёгких, сердца, почек, печени.

Об этом говорится в рекомендациях, выпущенных в США Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), пишет Укринформ.

«Хотя невозможно полностью обезопасить себя от заражения, важно понимать потенциальные риски, а также знать о мерах профилактики, чтобы защитить себя и помочь уменьшить распространение COVID-19», — отмечают в CDC.

Прежде всего, указывается: если у человека в последнее время были симптомы COVID-19 или он контактировал с людьми, у которых проявлялись такие симптомы, «важно оставаться дома, как можно дальше от других».

В целом, как утверждают американские врачи, риск заражения усиливается в разы от длительных контактов с людьми, с которыми вы не проживаете вместе. Кроме того, опасность представляет пребывание в местах, где не соблюдают социальную дистанцию и не носят защитных масок.

«Соблюдение социальной дистанции особенно важно для лиц, находящихся в группе риска: пожилых и с хроническими заболеваниями», — напоминают в рекомендациях.

Уточняется, что к группе повышенного риска относятся люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями лёгких, сердечной недостаточностью, с ослабленным иммунитетом, ожирением, диабетом, болезнями почек и печени.

Среди прочего, для уменьшения риска заражения COVID-19 врачи советуют в первую очередь установить, насколько опасна ситуация с коронавирусом в том районе, куда вы собираетесь отправиться.

По состоянию на утро 13 июня США занимает первое место мире по количеству заболевших коронавирусом — 2117027 человек, из которых 116 831 умерли.

По последним данным портала Worldometers, в мире подтверждено почти 7 741 335 случаев COVID-19, в том числе 428 325 летальных.

В первую пятёрку, кроме США, вошли также Бразилия (829 902 больных), Россия (511 423), Индия (309 603) и Великобритания (292 250).

Украина в этом списке занимает 35-е место.

Как сообщала Одесса News, на утро 13 июня в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых. Выздоровели 409 человек. Зафиксированы 10 новых летальных случаев. В общем выздоровели 13 976 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 880.