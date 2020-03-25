В Украине на месяц продлён карантин в учебных заведениях

В связи с решением Кабинета министров продлить общенациональный карантин до 24 апреля включительно, учебные заведения должны продлить карантинные меры до соответствующего срока.

Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

«Общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлён на 21 день — до 24 апреля включительно. Соответствующее решение правительство приняло сегодня», — говорится в сообщении.

Таким образом, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продлить карантинные меры до соответствующего срока.

Также в МОН отметили, что предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Подробная информация об этом будет обнародована на сайте МОН 26 марта.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров в среду, 25 марта, ввёл состояние чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19 на 30 дней.