Показатель больных COVID-19 в Украине — 46,8 случаев на 100 тысяч населения при маркере 60

Показатель заболеваемости в Украине, по последним статданным, составляет 46,8 случаев на 100 тысяч населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации — 60 человек на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

По данным Центра общественного здоровья Миниздрава в Facebook, на утро 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 16 956 выздоровели, 1 035 умерли (+23 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 833 случая.

Отмечается, что всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 580 814, методом ИФА — 143 132.

Всего заболевание подтверждено у 2 790 детей и 6 138 медиков. В госпитализации нуждались 10 387 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 364 пациента. 27 687 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 713 медработников.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1690 (1037 выздоровели)

Волынская обл. — 1894 (550 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1049 (780 выздоровели)

Донецкая обл. — 368 (145 выздоровели)

Житомирская обл. — 1295 (663 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2291 (845 выздоровели)

Запорожская обл. — 555 (393 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2091 (1071 выздоровел)

г. Киев — 4429 (1415 выздоровели)

Киевская обл. — 2285 (1141 выздоровели)

Кировоградская обл. — 631 (521 выздоровел)

Луганская обл. — 73 (53 выздоровели)

Львовская обл. — 4220 (696 выздоровели)

Николаевская обл. — 366 (269 выздоровели)

Одесская обл. — 1333 (562 выздоровели)

Полтавская обл. — 296 (263 выздоровели)

Ровенская обл. — 3038 (1538 выздоровели)

Сумская обл. — 263 (184 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1744 (1079 выздоровели)

Харьковская обл. — 1811 (889 выздоровели)

Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 622 (493 выздоровели)

Черкасская обл. — 605 (408 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4419 (1642 выздоровели)

Черниговская обл. — 485 (144 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, 22 июня карантинные ограничения в Украине продлены до 31 июля.