Пока Президент обещает повысить зарплату медикам, их становится всё меньше

Министерство здравоохранения обещает начать выплачивать повышенную зарплату врачам в конце сентября, для чего дополнительно выделено 6 млрд грн.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями правительства относительно проверки выполнения мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19 и актуализации противоэпидемических действий, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несём за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами», — сказал Президент.



Министерство здравоохранения предлагает повысить ставку на первичную медицинскую помощь с 600 до 710 грн.

«На первичную медпомощь мы заложили тариф 710 гривен на одну подписанную декларацию. Это базовая ставка, которая может изменяться в зависимости от коэффициентов. Общая сумма 23 миллиарда гривенн, которые мы заложили в Программу медицинских гарантий именно на первичную медпомощь. Количество деклараций, подписанных семейными врачами, составляет свыше 31 миллиона деклараций», — сказал Министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что тариф на первичную медицинскую помощь должен быть повышен с учётом индекса инфляции, также вводятся коэффициенты к тарифу за ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, туберкулёзом. Кроме этого, по словам Степанова, будут соответствующие требования к качеству оказания первичной медицинской помощи, например, семейный врач должен проводить иммунизацию среди заключивших с ним декларацию пациентов, соответственно, к его ставке за каждого пациента будет использоваться повышающий коэффициент.

Зеленский также обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не израсходованы 100 млн грн, предусмотренные в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по его словам, из 2,9 млрд грн, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, израсходовано только 514 млн грн.

Также он напомнил, что до сих пор не приобретено оборудование для приёмных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

«Уже в октябре будут готовы первые 120 приёмных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них — нет», — подчеркнул Глава государства.

В то же время Президент заявил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание «современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные учёные».

Между тем, в Украине по состоянию на 26 сентября лабораторно подтверждены 195 504 случая COVID-19, из них за сутки — 3 833. За сутки зафиксированы 76 новых летальных случаев. Больше всего в Киеве — 447, Харьковской — 380, Тернопольской — 284, Одесской — 264, Днепропетровской — 201, Львовской — 171, Черновицкой областях — 166.

Как сообщала Одесса News, только в Одесской области на 25 сентября коронавирусом переболели 847 медиков.