В больницах Одессы осталось 15 коек для covid-больных

По данным на 16:00 25 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 15 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Сообщается также, что на утро 26 ноября в Одессе зарегистрированы 17 178 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 412 новых случаев заболевания.

По данным на 26 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 249 пациентов с COVID-19, из них 81 человек в состоянии средней тяжести, 168 — в тяжёлом состоянии. 4 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 42 человека с подозрением на COVID-19.

30 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 71 человек — в ГКБ №10, 26 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19 у детей (восемь девочек и три мальчика), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 127 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 9 960 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 6 978 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 793 человек, в том числе у 33 детей и 20 медработников. 7 человек умерли.