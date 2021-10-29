Больницы Одесской области получают медицинский кислород из Молдовы

Из-за перебоев в поставке кислорода больницам днепровским заводом «Линде Газ» власти Одесской области наладили его поставки из Молдовы.

Первая партия медицинского кислорода в количестве 12 тонн уже получена, сообщил первый заместитель главы Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков, пишет Укринформ.

«Опорным больницам Одесской области нужно ежесуточно не менее 26 тонн медицинского кислорода, часть которого поставляют Одесский припортовый завод и «Криопром-ГАЗ». К сожалению, завод «Линде Газ Украина» допускает значительные перебои с поставками кислорода. Поэтому нам пришлось налаживать поставки из Молдовы, хотя там тоже непростая ситуация с COVID-19. Но достигнута договорённость о поставках, первые 12 тонн медицинского кислорода уже поступили», — отметил Волошенков.

По его словам, ОГА также обратилась к властям Румынии относительно поставки кислорода нашим больницам через райцентр Рени. Однако пока такие поставки из-за Дуная не налажены.

Чиновник надеется на стабилизацию ежесуточных поставок медицинского кислорода в объёме 12 тонн с днепровского завода. Автомобили с кислородом часто прибывают с завода «Линде Газ Украина» ночью, что усложняет его перемещение и распределение между опорными заведениями, отметил Волошенков.

Как сообщала Одесса News, по словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида, Одесская область уже обеспечена медицинским кислородом для больниц, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией.

Фото: Facebook

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