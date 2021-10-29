Тётушка известной теннисистки стала главной по торговле в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов представил на заседании горсиполкома и.о.начальника муниципального управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Ирину Ястремскую.

Как сообщил градоначальник, новая чиновница в 2003 году окончила юридическую академию в Одессе, в 2009 году — региональный институт госуправления при Президенте Украины, а потом долгое время занимала руководящие посты в налоговой администрации.

Труханов определил основные задачи вверенного Ястремской управления: создание специальной электронной карты с указанием всех торговых ларьков, борьба со стихийной торговлей и разработка в течение месяца плана работы данного ведомства на ближайшую перспективу. Как пишет ТАЙМЕР, мэр уточнил, что профильные муниципальные службы должны будут также провести инвентаризацию различных малых архитектурных форм (МАФ), чтобы проверить, насколько занимаемая ими площадь соответствует той, которая прописана в договорах с городом. Мэр уверен, что в ряде случаев она значительно выше оплачиваемой, а местный бюджет лишается серьёзной доли доходов.

«Несоответствия должны быть выявлены и устранены», — поручил Геннадий Труханов.

Кстати. Ирина Ястремская приходится тётей одесской теннисистки Даяны Ястремской, а гражданский супруг чиновницы Алексей Лаптиев — глава благотворительного фонда Даяны и учредитель частного спортивно-охотничьего предприятия «Таргет».

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская удачно выступает на проходящем турнире WTA 250 в Курмайоре (Италия) с призовым фондом 235 тысяч 238 долларов.

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