Зеленский назначил 19 судей в местных судах и одном одесском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил судей в местных общих судах.

Соответствующий указ №735/2019 опубликован на сайте Главы государства.

Согласно документу, Президент назначил 20 судей в местных общих судах в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и городах Запорожье и Киев.

Президентским Указом судьёй Красноокнянского районного суда Одесской области назначена БУРДЫНЮК Елена Сергеевна.