Фильм об отце Ломаченко представят на Миланском кинофестивале

Документальный фильм “Папаченко” о тренере-отце боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко Анатолии Ломаченко представят на Миланском кинофестивале в феврале.

Об этом сообщил кинорежиссёр Сергей Долбилов в Instagram.

“Фильм уже на финальной стадии. В конце февраля фильм будет представлен на Миланском фестивале спортивных фильмов. Премьерный показ будет позже. Я обязательно сделаю анонс”, — написал Долбилов.

Как сообщала Одесса News, 31 августа Василий Ломаченко выиграл чемпионский титул WBC и успешно защитил свои пояса WBA и WBO в поединке с британцем Люком Кэмпбеллом, которого победил единогласным решением судей.