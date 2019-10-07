Одесская каратистка выиграла «золото” Премьер-Лиги WKF

Лидер мирового рейтинга в категории -55 кг каратистка из Одессы Анжелика Терлюга выиграла “золото” на 6-м этапе Премьер Лиги WKF в Москве и поднялась на 2 место в олимпийском рейтинге.

В полуфинале Анжелика Терлюга победила Тарават Хаксар из Ирана (1:0), а в финале — японку Сару Ямаду (6:0), сообщает пресс-служба Украинской Федерации Карате.

На пути к победе украинка также одолела соперниц из Швеции (4:0), Швейцарии (8:0) и Японии (3:0).

Победа на 6-м этапе Премьер Лиги WKF, который проходил 4-6 октября на ринге московского спорткомплекса Megasport Arena, подняла Анжелику Терлюгу на 2 место в олимпийском рейтинге.

Отмечается, что это уже пятый триумф одесситки на турнирах Karate 1 в нынешнем сезоне и гарантированный титул Grand Winner по его итогам.



В нынешнем календаре взрослых спортсменов остался ещё один крупный международный старт – этап Премьер-Лиги в Мадриде, который пройдёт 29 ноября – 1 декабря.