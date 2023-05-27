Американские военные эксперты дали оценку 458-му дню войны в Украине

Начались четыреста пятидесятые восьмые сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как пишет издание «Фокус», по словам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), «вагнеровцы» всё ещё присутствуют в Бахмуте, несмотря на снижение темпа российских наступательных операций вокруг города. Предполагается, что на место наёмников пытаются прийти солдаты так называемой 123-й бригады «ДНР». Успешные контратаки ВСУ возле Бахмута не позволяют российским войскам деблокировать подразделения ЧВК «Вагнер» в городе.

В новом отчёте американских аналитиков говорится, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки и Клещиевки, что вынудило подразделения «вагнеровцев» отступить на километр от ранее занимаемых позиций в этом районе. 26 мая российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и в направлении Предтечино.

По словам аналитиков, пока нет никаких подтверждений того, что Министерство обороны РФ передислоцирует регулярные войска на смену наёмникам ЧВК «Вагнер». Однако, как сообщается, есть свидетельства того, что на смену «вагнеровцам» приходят солдаты так называемой 123-й бригады «ДНР», которые ранее дислоцировались под Северском.

Эксперты также отметили, что украинские силы перехватывают инициативу вокруг Бахмута. Вероятно, это даст возможность ВСУ начать новую фазу операций в битве за город.

«Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, ещё больше дают украинским силам в этом районе инициативу начать новую фазу операций вокруг города, если они того пожелают», – считают аналитики ISW.

Ранее отмечалось, что 25 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выходе своих наёмников из Бахмута, а кадровым военнослужащим РФ передадут позиции, боекомплект и сухие пайки. Выход «вагнеровцев» из Бахмута якобы должен быть осуществлён до 1 июня.

В то же время, Генштаб ВСУ сообщает в оперативной сводке по состоянию на 6 утра 27 мая, всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов на всех направлениях фронта по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА типа Орлан-10 и 2 типа Zala. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны.

Картография: ISW

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