В Одессе завершился учебный год

26 июня Одесский городской голова поздравил учителей и учащихся Одессы с завершением ещё одного учебного года.

Видеоприветствие по этому случаю размещено на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В нём, в частности, мэр Одессы называет одесских школьников «нашими лучшими, талантливыми и храбрыми детьми», у которых «россияне забрали многое, что должно быть в полноценном детстве. Но они никогда не смогут избавить вас от главного: любви, доброты, умения дружить и поддерживать друг друга».

«Всё, что сегодня делают наши героические Вооружённые Силы на фронте, всё, что делаем мы, взрослые – это ради вас и вашего будущего. Ради Победы, которой мы обязательно добьёмся, чтобы следующий учебный год был под свободным украинским небом!», — сказал мэр города.

Геннадий Труханов поблагодарил учителей «не только за труд, но и безграничное тепло и заботу в этот трудный период», а также родителей «за то, что наше новое поколение именно такое — смелое, сильное, ответственное и исполненное невероятной любви к своей земле».

«Мы продолжим ремонтировать и строить для вас школы, делать всё, чтобы вы могли учиться и развиваться. Пусть этот год будет победным для нашей страны. Здоровья, энергии, верных друзей и успехов каждому из вас! В добрый час», — резюмировал мэр Одессы.

Видео: «Одесса»

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