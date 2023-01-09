Арестованы активы «Евротерминала», которому принадлежит «сухой порт» в Одессе

Активы компании «Евротерминал», которой принадлежит так называемый «сухой порт» в Одессе — один из крупнейших в Украине логистических центров, арестован по представлению Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как сообщают в ведомстве, фирма подозревается в уклонении от налогов.

Отмечается, что детективы БЭБ провели обыски в административных зданиях транспортного холдинга и нашли доказательства финансовых нарушений.

По данным следствия, бенефициарными владельцами холдинга через оффшорную кипрскую компанию являются граждане России. Сговорившись с должностными лицами фирмы, они с 2021 года завышали налоговый кредит по НДС при проведении финансово-хозяйственных операций. В результате госбюджет недополучил более 18,3 млн. грн.

В рамках досудебного расследования суд арестовал корпоративные права фирмы, а также девять машин и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.) на Хаджибейской дороге.

Общая стоимость арестованного имущества – около 700 млн грн.

Главным основателем Евротерминала является кипрская компания Norrington Holdings Limited. Её бенефициар – предприниматель Павел Лисицын. Он также руководил британским Sintez U.K. Ltd, входившей в группу «Синтез», одним из основателей которой был российский бизнесмен Александр Жуков.

С последним, по информации «Думской«, поддерживал связи мэр Одессы Геннадий Труханов. Так, в 2016 году муниципалитет утвердил новую схему дорожного движения в районе полей орошения, исключив движение грузового транспорта в морской порт по городским улицам, минуя «Евротерминал». Последний берёт якобы за какие-то услуги, а действительно просто за проезд около 20 долларов США с фуры.

Журналисты агентства «Слідство.Інфо» посчитали, что в год эта нехитрая схема приносит владельцам «сухого порта» до 70 миллионов гривен. В 2021 году началось строительство альтернативного заезда в порт (работы ведёт компания «Ростдорстрой», тоже связываемая с Трухановым), однако после начала полномасштабного вторжения оно застопорилось, — пишет издание.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году был наложен арест более чем на 50 тысяч тонн железной руды производства России стоимостью около 20 миллионов долларов США, находящейся на территории одесских морских портов.

Фото: Думская

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