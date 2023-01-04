50 тысяч т российской руды, арестованных одесским судом, переданы АРМА

Прокуратура продолжает принимать меры по розыску и аресту активов, объектов права собственности, корпоративных прав и другого имущества, непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих России, Белоруссии и их резидентам.

По информации прес-службы Одесской облпрокуратуры, более 50 тысяч тонн российской железной руды стоимостью 20 млн долл. США передано в АРМА (Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Отмечается, что по ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры в начале ноября 2022 года был наложен арест более чем на 50 тысяч тонн железной руды производства России стоимостью около 20 миллионов долларов США.

По данным следствия, субъекты хозяйственной деятельности государства-агрессора ввезли на таможенную территорию Украины железную руду и планировали нелегально переправить морскими судами на территорию третьих стран с целью дальнейшей реализации.

Однако «бизнесменам» из России не удалось реализовать свой товар, скрытое сырьё правоохранители обнаружили на территории одного из морских портов Одесской области и изъяли в ходе обысков.

Установлено, что фактическим владельцем найденной партии полезного ископаемого является компания российского олигарха, которая, согласно информации из открытых данных, является одним из крупнейших горно-металлургических холдингов России.

Отмечается также, что по отношению к владельцу компании Решением СНБО Украины введены персональные санкции.

В настоящее время железная руда передана АРМА.

Как сообщала Одесса News, в декабре в одесских морских портах СБУ установила местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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