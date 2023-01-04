Кабмин утвердил новые правила постановки на воинский учёт

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок организации и ведения военного учёта призывников, военнообязанных и резервистов.

Соответствующее постановление №1487 опубликовано на сайте Кабмина. Документ был принят ещё 30 декабря, но опубликовали его 3 января.

Согласно постановлению, военный учёт украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и Службы внешней разведки.

Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через портал «Дія» на основании своего места жительства. Если человек, подпадающий под военный учёт, переехал, он должен в семидневный срок сообщить об этом через центры предоставления административных услуг или через «Дію». Он также может обратиться к центрам комплектования.

На военный учет должны становиться:

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учётной специальности, перечень которых утверждён Минобороны.

Военнообязанного могут принимать на работу или обучение только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через «Дію») или постановки на военный учёт. Женщины-медики и фармацевты, до сих пор не находившиеся на военном учёте, могут устраиваться на работу без обязательного взятия на военный учёт до 2026 года.

Военный учёт среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства, они будут также «способствовать возвращению» военнообязанных в Украину во время мобилизации. Если украинец находится за границей до трёх месяцев, на военный учёт за границей можно не становиться.

Также военный учёт приобретёт различные виды: персонально-качественный (его будут вести военкоматы), персонально-первичный (ведут органы местной власти) и персональный (ведут предприятия, учреждения, госорганы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный).

Кроме того, военный учёт поделили на общий и специальный. В общем учёте будут те военнообязанные, у которых нет брони, а в специальном – те, у которых есть бронь.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 ода Верховная Рада приняла закон, по которому во время действия военного положения отменяется призыв на срочную военную службу.

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