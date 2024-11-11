Бородинский поссовет в Болградском районе поменял название

Одним из вопросов повестки дня недавно состоявшейся очередной сессии Бородинского поселкового совета было изменение названия и местонахождение Бородинского поселкового совета, что в Болградском районе Одесской области.

Об этом сообщается на сайте общины.

Бородинский поссовет теперь будет называться Буджакским. С проектом решения и мерами по его реализации депутатов ознакомила секретарь совета Инна Мельник.

Теперь работникам совета нужно будет внести изменения во все документы – названия должностей, регламент поселкового совета и регламент работы исполкома, принятые решения, в трудовые книжки сотрудников и т.д.

Также будут изготовлены новые бланки, печати, штампы, а главе поселкового совета предстоит провести регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.

Для справки. Буджак – это историческая область на юге Украины, которую с трёх сторон омывают воды Чёрного моря, рек Днестр и Дунай, причерноморских лиманов. Этот регион ещё называют Южной Бессарабией или Украинским Придунавьем. Край уникален и многонационален. Такое многообразие не появилось на пустом месте – фактически при османских властях (в 1484-1812 годах) через регион проходила культурная граница Европы и Азии. В начале 19 в. всё тюркоязычное исламское население было выселено, а на опустевшие земли переселились задунайские, заднестрянские, западноевропейские и восточнороманские переселенцы. В 1806-1807 годах в Буджаке был Иван Котляревский. Здесь родилась четвёртая часть Энеиды – истории о переселении изгнанников из родной земли в счастливую новую родину.

Новые буджакцы до сих пор сохранили свои традиции и собственные обычаи. Кроме государственного, украинские болгары говорят теми же диалектами болгарского языка, что говорили их предки с Балканского полуострова. Гагаузы – уникальный язык из тюркской языковой семьи. Украинские диалекты здесь тоже очень отличаются – есть сёла, основанные ещё триста лет назад выходцами из Полтавщины (после Полтавской битвы 1709 года вместе с Мазепой, Гордиенко и Карлом XII), а есть – буковинцами в 1940-х годах. И бытовая культура, и произношение там разное. А еще в начале XVIII века, во время османского правления, в Буджаке поселились казаки и уже не уходили отсюда.

В своё время Буджак был поставщиком сельхозпродукции в Стамбул. Масло, бастурму, соль, овец грузили на корабли в портах Килии, Измаила и Аккермана. Городские кофейни выглядели не хуже стамбульских – здесь были места встреч, переговоров и рассказов о дальних краях. Сегодня порты Украинского Придунавья вновь стали ключевыми узлами транспортной сети, объединяющей Украину с европейскими и мировыми рынками, повышая экономическую стабильность страны.

Одесса News информировала об изменении названия Тарутинский поселковый совет, который теперь называется Бессарабским. Изменения производятся в связи с Постановлением Кабинета Министров Украины «О переименовании отдельных населённых пунктов и районов» от 19.09.2024 №3984-IX и связаны с процессом декоммунизации.

Фото Буджакского поселкового совета

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