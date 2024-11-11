Музыка Моцарта прозвучит эффектно и ярко в Одесской Кирхе

17 ноября Национальный Одесский филармонический оркестр выступит с концертом в Кирхе (Немецкая евангельско-лютеранская церковь).

Фантастически красивая программа в исполнении оркестра. Особая локация, что подчеркнёт уникальность события. Прекрасная возможность утолить духовную жажду.

Изысканный интерьер, отличная акустика одесской Кирхи позволят мелодиям прозвучать ещё более эффектно и ярко.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам отдохнуть душой и насладиться прекрасным звучанием оркестра.

Адрес: ул. Новосельского, 68.

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