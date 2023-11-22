В Одесской Кирхе пройдёт концерт камерной музыки

25 ноября одесская Кирха (Немецкая евангельско-лютеранская церковь) приглашает всех любителей классической симфонической музыки на концерт Камерного ансамбля Национального одесского филармонического оркестра.

Тщательно подобранная музыкальная программа из самых ярких образцов камерной музыки подарит чистое наслаждение даже самым требовательным музыкальным гурманам.

Солисты: Кирилл Марков (скрипка), Валерий Казаков (виолончель), заслуженная артистка Украины Ия Комарова (альт).

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно приобрести здесь.

Адрес: ул. Новосельского, 68.

Приходите к 17 часам.

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