Одесский музей западного и восточного искусства расскажет о великом сюрреалисте

Рене Магритт — один из величайших художников ХХ века, считается величайшим представителем сюрреализма, хотя сам он так никогда не считал и говорил, что его творчество – это «Магический реализм».

О его творчестве расскажут 10 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства.

После Второй мировой войны, когда выставки Рене Магритта с оглушительным успехом проходили в США, его объявили «Отцом ПОП – АРТА и Концептуализма». Такие ведущие мастера, как Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг и многие другие, склонялись перед Магриттом и покупали его работы в свои коллекции.

Картины Магритта повлияли на эстетику мирового кинематографа, вдохновляли разных музыкантов в текстах песен и оформлении альбомов. Сэр Пол МакКартни, являясь большим поклонником творчества Магритта, владеет картинами и личными вещами мэтра.

Лектор Сергей Ильин ждёт посетителей к 15:00.

Билеты стоимостью 100 гривен. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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