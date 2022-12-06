Где в Одессе можно набрать воды 6 декабря

6 декабря частично восстановлена подача воды в дома одесситов.

Однако, как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, некоторые районы города всё ещё остаются без водоснабжения. В эти районы организован подвоз воды специализированными машинами.

Локации размещения автомобилей для раздачи воды:

ул. Пироговская, 3;

ул. Новикова, 12;

Тираспольское шоссе, 25;

ул. Грушевского, 52;

Шкодова гора, 8а.

По состоянию на утро 6 декабря в Одессе работает бювет на ул. Мечникова.

Все остальные бюветы временно не работают.

Как информировала Одесса News, 6 декабря городской электротранспорт Одессы работать не будет из-за отсутствия электроэнергии.

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