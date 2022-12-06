Где в Одессе можно набрать воды 6 декабря

6 декабря частично восстановлена подача воды в дома одесситов.
Однако, как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, некоторые районы города всё ещё остаются без водоснабжения. В эти районы организован подвоз воды специализированными машинами.
Локации размещения автомобилей для раздачи воды:
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Новикова, 12;
- Тираспольское шоссе, 25;
- ул. Грушевского, 52;
- Шкодова гора, 8а.
По состоянию на утро 6 декабря в Одессе работает бювет на ул. Мечникова.
Все остальные бюветы временно не работают.
Как информировала Одесса News, 6 декабря городской электротранспорт Одессы работать не будет из-за отсутствия электроэнергии.
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod