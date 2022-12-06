Одесский городской голова поздравил военных с праздником

По случаю Дня Вооружённых Сил Украины 5 декабря в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени В. Василько состоялись торжества.

Военных поздравил Одесский городской голова Геннадий Труханов, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Украинское войско — это настоящая армия несгибаемых и непокорённых бойцов. Патриотов, которые демонстрируют мужество и силу духа. Спасибо за Вашу нелёгкую службу. За то, что защищаете суверенитет и целостность Украины, боретесь с правом украинцев на свободу и мирную жизнь в собственном государстве. А мы будем надёжно держать ваш тыл!», – поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За добросовестную службу и по случаю праздника Геннадий Труханов вручил военным почётные городские награды.

Также 15 семей военнослужащих получили из рук мэра документы на квартиры.

Как сообщала Одесса News, по результатам массированной ракетной атаки РФ 5 декабря в зоне ответственности ОК «Юг» зафиксировано сбитыми 15 ракет, в т.ч. 8 ракет сбито над Одесской областью.

Фото: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod