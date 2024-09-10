Мэр Одессы приехал на улицу Столбовую и встретился с жителями общежитий

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с жителями общежитий на улице Столбовой, где несколько дней в зданиях отсутствовало электричество из-за повреждения подземного кабеля на территории бывшего завода «Прессмаш».

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что на выходных днях, по обращению КП «ЖКС «Хмельницкий»», жильцам были доставлены мощные генераторы для временного обеспечения электричеством 210 квартир в трёх общежитиях.

По словам городского головы, были проведены переговоры, по результатам которых «Прессмаш» обязался отремонтировать кабель в кратчайшие сроки. Накануне, в девять вечера, жители уже были со светом.

Кроме того, достигнута договорённость о передаче трансформаторной подстанции и электрических сетей от «Прессмаша» на баланс города.

Также на встрече жителям напомнили о долгах за потреблённые услуги. Мэр Одессы поручил руководителю Департамента городского хозяйства провести сверку счетов по каждому счётчику.

Одесса News информировала, что дома некоторых одесситов 10 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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