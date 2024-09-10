10 сентября часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 10 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: просп. Свободы, 52, ул. Вторая (Черноморка), 18б, 20, ул. Симоненко, 2а. Работы до 18.00.

Центральные РЭС: ул. Гагаринское плато, 5а, бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г, ул. Генуэзская, 24/Б. Работы до 19.00.

Северные РЭС: ул. Проценко, 50/корп.1,2, 3, ул. М. Грушевского, 39/2/корп.1, 39/3/корп.5, Саймона Литмана (ул. Пестеля), 6а, 6б, 8–97, ул. Плиева, 1в, ул. Деревообрабатывающая, 31–37, 45, пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1–40, пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1–91, пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2, 4, 6б, 50а, 61, ул. Карышковского, 2–60, ул. Жевахова, 3а, 5, 7-13, 17–61А, ул. Жевахова гора, 11, 22, 30, 81, ул. Рыночная, 7, ул. 2-я Виноградная, 1–34, 2-я Пересыпская, 32,34, ул. 3-я Пересыпская, 19–27, ул. 7-я Пересыпская, 8–50А, ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72–103, пер. 1-й Балтский, 1–11, пер. 2-й Балтский, 1–32, пер. 3-й Балтский, 1–39, пер. 4-й Балтский, 2–14, пер. 5-й Балтский, 7–25, пер. 6-й Балтский, 1–47, пер. 7-й Балтский, 1–14, пер. 8-й Балтский, 1–11, ул. Лузановская, 57, 98, 100, 102, ул. Николаевская дорога, 289, 289а, 291, ул. Промышленная, 127–195, пер. Промышленный, 1–38, ул. Локомотивная, 1–27, пер. 1-й Черноморский, 3–44А, пер. 2-й Черноморский, 1–34, пер. 3-й Черноморский, 1–34, пер. 4-й Черноморский, 1–43, пер. 5-й Черноморский, 1-19, пер. 6-й Черноморский, 1-10, пер. 7-й Черноморский, 1–8, пер. 8-й Черноморский, 1–54, пер. 9-й Черноморский, 6–18, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1–44, ул. Николая Боровского, 1/5, 1/корп.6, 1/7, 1/8, 1/16/корп.1, 1/16/корп.3, 1/16/корп.7, 1/16/корп. .1, 1/17/корп.1, 1/17/корп.3, 1/17/корп.4, 1/24, ул. Чигиринская (Новомосковская), 19, пер. 2-й Химический, 7 пер. 3-й Химический, 1–14, ул. Сергея Ядова, 24а, 26–68, просп. Добровольского, 143–149/4. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy