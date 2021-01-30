Кого в Одессе 1 февраля оставят без света

1 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|2-й Моторный переулок: 1, 1\1, 2Б, 2, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|3-й Моторный пер.: 1, 1\, 2, 2\1, 2В, 3, 3\2, 3А, 4, 4\, 4\2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21\1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Академика Филатова -Малиновский: 23А, 25, 27, 29б, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Амундсена: 8, 8/1, 8а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Багрицкого: 1, 3, 3А, 4, 6, 8, 8а, 9-Б, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Балковская (Приморский): 1, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Бреуса: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Белякова: 2, 2А, 4, 21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Гайдара: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Дача Ковалевского 142, 9-я Линия: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/14, 2/3, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
1 фев.
|23:00
1 фев.
|Золотой берег: 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/10, 30/11, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Книжный пер.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
1 фев.
|23:00
1 фев.
|Кропивницкого: 1, 1/В, 1А, 2, 2а, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 18/22
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Леваневского — киев: 3/2, 5, 7, 7-9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Леваневского — прим: 7А, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Леваневского пер.-Прим.р-н: 2, 2а, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Леваневского пер.Киевский: 1, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Люстдорфская дорога (киев): 20
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Люстдорфская дорога (мал): 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18/6а, 18а, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Люстдорфский: 8
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Малая Арнаутска ул: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 117
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
1 фев.
|23:00
1 фев.
|Моторная ул: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Новощепной ряд ул: 11, 13, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
1 фев.
|23:00
1 фев.
|Пантелеймоновская улица: 95
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
1 фев.
|23:00
1 фев.
|Преображенская улица: 81, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
1 фев.
|23:00
1 фев.
|Рыбальская: 1, 3, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Скидановская улица: 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Старопортофранковская улица: 137, 139, 141, 143
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
1 фев.
|23:00
1 фев.
|Терешковой Валентины-мал: 20Б, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 32А, 34, 34/23, 34к25, 34к27, 34к29, 36, 3425, 3427, 3429
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Фонтанская дорога-киев: 165/7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Хвойная: 15
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Хвойный пер.: 2, 2А, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 16, 17, 19, 27, 27/1
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Хвойный пер.: 4, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Кирпичнозаводская: 3, 3А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|Щорса:
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|пер. Белякова: 1, 2, 2/10, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
|пер.Мичманский 2: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 фев.
|17:00
1 фев.
31 января плановых отключений света в Одессе не будет.
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