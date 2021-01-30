Кого в Одессе 1 февраля оставят без света

1 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 2-й Моторный переулок: 1, 1\1, 2Б, 2, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20

Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. 3-й Моторный пер.: 1, 1\, 2, 2\1, 2В, 3, 3\2, 3А, 4, 4\, 4\2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21\1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37

Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Академика Филатова -Малиновский: 23А, 25, 27, 29б, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Амундсена: 8, 8/1, 8а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Багрицкого: 1, 3, 3А, 4, 6, 8, 8а, 9-Б, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Балковская (Приморский): 1, 7, 7А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Бреуса: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Белякова: 2, 2А, 4, 21, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Гайдара: 1, 3, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Дача Ковалевского 142, 9-я Линия: 1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/14, 2/3, 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

1 фев. 23:00

1 фев. Золотой берег: 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/10, 30/11, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Книжный пер.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

1 фев. 23:00

1 фев. Кропивницкого: 1, 1/В, 1А, 2, 2а, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 18/22

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Леваневского — киев: 3/2, 5, 7, 7-9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Леваневского — прим: 7А, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Леваневского пер.-Прим.р-н: 2, 2а, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Леваневского пер.Киевский: 1, 3/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Люстдорфская дорога (киев): 20

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Люстдорфская дорога (мал): 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18/6а, 18а, 22

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Люстдорфский: 8

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Малая Арнаутска ул: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 117

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

1 фев. 23:00

1 фев. Моторная ул: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57

Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Новощепной ряд ул: 11, 13, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

1 фев. 23:00

1 фев. Пантелеймоновская улица: 95

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

1 фев. 23:00

1 фев. Преображенская улица: 81, 83, 85

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

1 фев. 23:00

1 фев. Рыбальская: 1, 3, 3/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Скидановская улица: 3, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Старопортофранковская улица: 137, 139, 141, 143

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

1 фев. 23:00

1 фев. Терешковой Валентины-мал: 20Б, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 32А, 34, 34/23, 34к25, 34к27, 34к29, 36, 3425, 3427, 3429

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Фонтанская дорога-киев: 165/7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Хвойная: 15

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Хвойный пер.: 2, 2А, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 16, 17, 19, 27, 27/1

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Хвойный пер.: 4, 12

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Кирпичнозаводская: 3, 3А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А

Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. Щорса:

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. пер. Белякова: 1, 2, 2/10, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев. пер.Мичманский 2: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 фев. 17:00

1 фев.

31 января плановых отключений света в Одессе не будет.

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