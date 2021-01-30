MenuМеню

  1. Домой
  2. Без рубрики
  3. Кого в Одессе 1 февраля оставят без света

Кого в Одессе 1 февраля оставят без света

-света-2.jpg

1 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
2-й Моторный переулок:  1, 1\1, 2Б, 2, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
3-й Моторный пер.:  1, 1\, 2, 2\1, 2В, 3, 3\2, 3А, 4, 4\, 4\2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21\1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Академика Филатова -Малиновский:  23А, 25, 27, 29б, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Амундсена:  8, 8/1, 8а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Багрицкого:  1, 3, 3А, 4, 6, 8, 8а, 9-Б, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Байдукова:  1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Балковская (Приморский):  1, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Бреуса:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Белякова:  2, 2А, 4, 21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Гайдара:  1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Дача Ковалевского 142, 9-я Линия:  1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Дача Ковалевского:  1, 1б, 2, 2/14, 2/3, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Заславского:  27, 29, 31, 32/34, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
1 фев.		 23:00
1 фев.
Золотой берег:  4А, 5, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/10, 30/11, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Книжный пер.:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
1 фев.		 23:00
1 фев.
Кропивницкого:  1, 1/В, 1А, 2, 2а, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 18/22
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Леваневского — киев:  3/2, 5, 7, 7-9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Леваневского — прим:  7А, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Леваневского пер.-Прим.р-н:  2, 2а, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Леваневского пер.Киевский:  1, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Люстдорфская дорога (киев):  20
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Люстдорфская дорога (мал):  8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18/6а, 18а, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Люстдорфский:  8
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Малая Арнаутска ул:  96, 98, 100, 102, 104, 106, 117
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
1 фев.		 23:00
1 фев.
Моторная ул:  1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Новощепной ряд ул:  11, 13, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
1 фев.		 23:00
1 фев.
Пантелеймоновская улица:  95
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
1 фев.		 23:00
1 фев.
Преображенская улица:  81, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
1 фев.		 23:00
1 фев.
Рыбальская:  1, 3, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Скидановская улица:  3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Старопортофранковская улица:  137, 139, 141, 143
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
1 фев.		 23:00
1 фев.
Терешковой Валентины-мал:  20Б, 22, 24, 26, 28А, 30, 32, 32А, 34, 34/23, 34к25, 34к27, 34к29, 36, 3425, 3427, 3429
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Фестивальный:  1А, 2, 3, 4, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Фонтанская дорога-киев:  165/7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Хвойная:  15
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Хвойный пер.:  2, 2А, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 16, 17, 19, 27, 27/1
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Хвойный пер.:  4, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Кирпичнозаводская:  3, 3А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А
Вид отключения: аварийное. Причина: Пошкодження обладнання. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
Щорса:
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
пер. Белякова:  1, 2, 2/10, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.
пер.Мичманский 2:  2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
1 фев.		 17:00
1 фев.

31 января плановых отключений света в Одессе не будет.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 117

Смотрите также...

scroll to top