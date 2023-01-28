ДТЭК «Одесские электросети»: работы по возвращению света будут до конца января

Из-за масштабных разрушений энергообъектов в результате атак РФ работы по возвращению света для жителей Одесщины будут продолжаться до конца января.

Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что после последнего ракетного обстрела Россией 26 января были разрушены энергообъекты, питающие Одессу и Одесский район.

«Это явилось причиной сетевых ограничений. По состоянию на 18.00 27 января ситуация с электроснабжением города и близлежащих населённых пунктов остаётся сложной — действуют экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что энергетики ДТЭК «прилагают максимум усилий, чтобы подавать напряжение в дома жителей хотя бы по несколько часов в сутки».

Менее сложная ситуация, по мнению энергетиков, с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, частично заживленных от повреждённых энергообъектов. Жителям этой части области удаётся подавать напряжение не менее 4 часов в сутки.

ДТЭК и НЭК Укрэнерго работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить повреждённое оборудование и стабилизировать ситуацию со светом по всей области.

«Уже удалось полностью запитать критическую инфраструктуру (больницы, котельные, водоканалы и т.д.)», — сообщает энергетическая компания.

В то же время энергетики готовятся к возвращению стабилизационных отключений по графику.

«ДТЭК «Одесские электросети» готовит новый график с учётом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Он позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах будет стабильно электроэнергия и когда её точно не будет. График будет опубликован на официальных ресурсах компании, как только завершатся работы по восстановлению энергообъектов и удастся стабилизировать ситуацию», — информируют в компании.

Резюмируя информацию по проблемам в энергетике, ДТЭК напомнила, что ситуация в энергосистеме Украины в целом продолжает оставаться сложной. Наблюдается как дефицит генерации, так и оборудования, передающего электроэнергию. Энергетики всей страны продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы починить разрушенное врагом.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал одесситов о работе по возвращению водо-и теплоснабжения жителям города после вражеского ракетного обстрела энергоинфраструктуры.

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