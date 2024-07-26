26 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 26 июля будут действовать только с 5 до 24 часов стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщаетTelegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5/В, Василия Симоненко, 1,11а. Работы до 19:00.

Дача Ковалевского, 20-83, Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28, Николая Гумилёва, 14, 1,1а,2,2а,4а, Художника Фёдорова, 1-37, пер. 1-й Колхозный, 2, 2а, пер. Маячный, 1/корп.1. Работы до 20:00.

Северные РЭС: Проценко, 50/корп.1, 2, 3. Работы до 18:00.

Центральные РЭС: Кузнечная, 19-55, Тираспольская, 1-6, 12, Льва Толстого, 17, 19, Спиридоновская, 12-21, Нежинская, 64, 65, 66, 72, Новосельского, 87-104, Успенская, 72, Преображенская , 37, пл. Веры Холодной, 1,3. Работы до 17:00.

Преображенская, 35а, Святослава Рихтера, 33-130, Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Алексея Косяченко, 2а-44, Татьяны Тэсс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43, Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а, Богуна, 6а,12/2,21, Платановая, 1-126, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33/1, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7а -46, Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Малишевского (Гастелло), 9-167, Клименко, 25, 33в, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная, 2-34 7-24, Радостная, 32-54, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, пер. 1-й Кипарисный, 2, 4, пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4, пер. Джутовый, 1-10а, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, Центральный Аэропорт, 1-23. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

24 июля плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций завершили раньше срока, что существенно уменьшило дефицит электроэнергии в стране.

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