Кого в Одессе в День конституции оставят без света

28 июня в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Александровский проспект: 3, 4, 5, 6, 11
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.
|Большая Арнаутская 61: 50, 59, 63
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.
|Еврейская: 36, 38/40, 42, 42а
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.
|Екатерининская: 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.
|Жуковского: 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.
|Малая Арнаутская: 58
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.
|Покровский переулок: 3, 5
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.
|Ришельевская улица: 66, 68
|8:00
28 июня
|17:00
28 июня
|Заплан.