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Кого в Одессе в День конституции оставят без света

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28 июня в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Александровский проспект:  3, 4, 5, 6, 11 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
Большая Арнаутская 61:  50, 59, 63 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
Еврейская:  36, 38/40, 42, 42а 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
Екатерининская:  72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
Жуковского:  27, 29, 30, 31, 32, 34, 36 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
Малая Арнаутская:  58 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
Покровский переулок:  3, 5 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
Ришельевская улица:  66, 68 8:00
28 июня		 17:00
28 июня		 Заплан.
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